La Lazio se impone al campeón defensor

BOLOGNA.- La Lazio se impuso en una tanda de penales el miércoles para vencer al campeón defensor Bologna y avanzar a las semifinales de la Copa Italia.

Tijjani Noslin anotó por el conjunto siete veces campeón, al inicio del complemento para borrar una desventaja de un gol y llevar el partido a la serie decisiva, después de que terminó 1-1 en el tiempo regular.

El equipo visitante ganó 4-1 en la tanda, luego de que Lewis Ferguson y Riccardo Orsolini no lograron convertir desde el punto penal.

El argentino Santiago Castro puso en ventaja a Bologna con un cabezazo tras un saque de esquina a la media hora.

La eliminación fue otro golpe para Bologna, que venía de perder cuatro partidos consecutivos en la Serie A italiana.

Ubicado actualmente en el 10mo puesto de la liga, la defensa del trofeo copero parecía la única manera de que Bologna volviera a clasificarse a competiciones europeas.

Como avanzó a las semifinales de la Copa de Italia el martes por primera vez en 40 años, tras vencer al campeón de liga Napoli en tanda de penales, para pactar una semifinal contra el Inter de Milán.