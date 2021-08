La Liga de España cede, liberará a sus seleccionados

México.- La Liga de España ha cedido, y liberará a los jugadores que militan en su Liga para que acudan a las convocatorias con sus selecciones en Fecha FIFA.

Esto libera a Andrés Guardado del Betis y Néstor Araujo del Celta para viajar con la Selección Nacional Mexicana a sus duelos contra Jamaica, Costa Rica y Panamá.

La Liga Española tuvo que ceder ante la negación del TAS de apoyar su postura de no ceder seleccionados, pero tuvo que cambiar fechas en sus calendarios para no perjudicar a sus clubes, además de advertir que seguirá en su postura de que la FIFA no afecte a sus equipos con estas convocatorias.

Las protestas van dirigidas hacia el calendario de la Conmebol al que le aumentaron dos días en la próxima Fecha FIFA, no así Concacaf y UEFA, quienes se acoplaron a jugar tres juegos en el periodo de tiempo ya establecido.

La Liga española solicitó aplazar dos partidos de la cuarta jornada de su campeonato: Sevilla-Barcelona y Villarreal-Alavés.