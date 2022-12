La madre de Pelé vive, tiene 100 años y ahora despide a su hijo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- El mundo se vistió de luto por la muerte de Pelé, considerado por muchos el mejor jugador en la historia del futbol.

Edson Arantes do Nascimento murió a los 82 años luego de haber permanecido un mes internado en el hospital Albert Einstein, tras una intensa batalla contra el cáncer de colon desde el 2021.

Y en medio de su despedida, quien también pasa por un dolor muy grande por el fallecimiento de O Rei es la señora Celeste Arantes, madre del exfutbolista brasileño.

Incluso hace poco Pelé felicitó a su mamá, pues cumplió 100 años y el exjugador del Santos le escribió el siguiente mensaje apenas el 20 de noviembre.

"Hoy celebramos 100 años de vida de doña Celeste. Desde pequeño me enseñó el valor del amor y la paz. Tengo más de cien razones para estar agradecido por ser su hijo. Les comparto estas fotos, con mucha emoción para celebrar este día. Gracias por cada día a tu lado mamá", puso en su cuente Edson, junto a algunas fotografía de doña Celeste.

Ahora, su madre tendrá que despedir a su hijo, que seguro era el alma de la familia, pero que con su magia en los pies y con un balón le fueron suficientes para conquistar al mundo entero.

Celeste tuvo tres hijos con Joao Ramos do Nascimento, exfutbolista del Atlético Mineiro, de ahí la pasión de Pelé por el futbol.

La importancia de la madre de Pelé en su carrera será hasta el último día, ya que el cortejo fúnebre tiene contemplado recorrer la zona del Canal 6, localidad donde vive la madre de Pelé, como parte de la despedida al exastro brasileño.