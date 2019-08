La mala actitud de Ménez lo deja sin jugar, dice Miguel Herrera

La mala actitud del volante francés Jérémy Ménez es la causa por la que no es tomado en cuenta para jugar con el América, señaló el técnico Miguel Herrera, quien prefiere poner a un joven con menos calidad, pero mayor disposición.

"No quiero un jugador de una semana, de un partido; quiero un jugador que se mate como sus compañeros en el entrenamiento, que levante la mano cuando lo necesiten sus compañeros, si no hace eso, podrá ser Maradona, Pelé o Messi, si no quiere, no lo usaré, y no estoy peleado con él", expuso.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, el estratega indicó que su relación con el elemento europeo es buena, por lo que el no tomarlo en cuenta no es por ahí.

"Nos saludamos, pero al momento de los entrenamientos no tiene la intensidad que los compañeros le exigen, prefiero meter a un joven con cinco por ciento de su calidad pero que tiene 200 mil por ciento de su actitud; no pasa por un pleito, tengo muy buena relación, pero si no tiene la actitud que necesito, por más que tenga la calidad, no lo voy a usar", apuntó.

Herrera explicó que como estratega no puede decirle a los demás que bajen su sacrificio en la cancha para que él pueda jugar, ya que la exigencia es total para todos.

"Qué, ¿les digo a los demás camínenle?, no se trata de eso; no que cuando quiera se salga del entrenamiento, y reitero: no tengo nada contra él, si se queda, lo seguiré jodiendo para que se ponga a tono", sentenció.

Ménez sólo ha jugado 20 minutos en lo que va del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX y fue en la fecha uno, en el partido frente al Monterrey.

