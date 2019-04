La maldición del Real Madrid y Cristiano Ronaldo tras su separación

Sorpresa en los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Ajax eliminó en Turín a la Juventus de Cristiano Ronaldo, quien llegó a la "Vecchia Signora" con un objetivo en particular: ganar el mayor torneo de clubes a nivel europeo. Han pasado 8364 días desde que la Juventus ganó su última "Orejona" y el tiempo seguirá avanzando.

Es la primera vez que CR7 queda eliminado en los cuartos de final de este torneo y también la primera que no llega a las semifinales desde el 2010, al igual que el Real Madrid. Hay combinaciones que no deben deshacerse, y la del portugués con los merengues es una de ellas.

En los octavos de final el Real Madrid extrañó a Cristiano para poder vencer el Ajax, pero ahora él extraño al resto de sus compañeros del Madrid. Fueron años de gloria y domino merengue a nivel continental. Desde su llegada al conjunto blanco, en la temporada 2009/2010, llegaron en una ocasión a octavos de final, cuatro semifinales y ganaron cuatro títulos, para convertirse en el mayor ganador de la Champions League en la historia.

La actual temporada es un fracaso para ambos. El Real Madrid se ha quedado muy lejos de ganar los títulos de los torneos en los que participó, y Cristiano Ronaldo en la Juventus ha fracasado, ya que ganar la Liga de Campeones era primordial para los dirigidos por Massimiliano Allegri.

Ahora el futbol europeo será dominado por alguien más. El legado merengue y del portugués llegó a su fin y se podría culpar al Ajax de ser el verdugo de estos gigantes del balompié, quienes fieles a su estilo, han logrado enamorar a los aficionados a este deporte y han hecho historia en los torneos europeos al ganar en el Santiago Bernabeu y el Juventus Stadium en una misma temporada.