La NFL investigará al equipo de Washington por acoso sexual

La NFL supervisará de cerca el cambio de imagen que el equipo de Washington pretende adoptar, al menos, públicamente.

Semanas después de que se revelara que 15 exempleadas de la organización denunciaron acoso sexual, el comisionado de la Liga, Roger Goodell, se ha referido al tema como una prioridad.

El dirigente aseguró que, independientemente de la resolución del caso, la NFL no tolerará conductas similares a las señaladas.

"Condenamos enérgicamente el comportamiento poco profesional, perturbador y aborrecible, y el entorno laboral alegados en el informe, que es totalmente incompatible con nuestros estándares y no tiene lugar en la NFL", señaló en un comunicado.

Goodell aseguró que seguirán de cerca el proceso que enfrenta el equipo capitalino y se involucrará para lograr una solución más transparente.

"Continuaremos monitoreando el progreso de esta investigación y nos aseguraremos de que el club y sus empleados cumplan con su obligación de brindar total cooperación a los investigadores", se lee.

Aunque no adelantó las posibles sanciones, explicó que habrá consecuencias para quien no coopere en la indagación.

"Si en algún momento el club o alguien asociado no lo hace, se le ha pedido al abogado investigador que avise de inmediato a nuestra oficina y tomaremos las medidas apropiadas. Cuando concluya la investigación, revisaremos los hallazgos y tomaremos las medidas necesarias en ese momento", concluyó.