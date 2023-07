La nueva natación artística se somete a examen, sin la presencia de Rusia

Un nuevo reglamento, la inclusión de los hombres en diferentes pruebas y la ausencia del equipo ruso, gran dominador de la disciplina en las dos últimas décadas, convierten la nueva natación artística en una incógnita, prácticamente en un deporte diferente, que genera controversias y que parece no haber encontrado su espacio.



Y es que son demasiados cambios con la idea de reflotar una disciplina hacia el gran público. El cambio de denominación -de sincronizada a artística- se produjo en 2017, los primeros hombres participaron en grandes competiciones en 2015 y el equipo ruso, que copó los nueve oros posibles en Gwangju (Corea del Sur) 2019, está fuera de las competiciones.

UNA NUEVA PUNTUACIÓN BASADA EN EL PATINAJE Y LA GIMNASIA

La división entre impresión técnica y artística ya hace tiempo que ha pasado a la historia. El nuevo reglamento pretende ajustarse a otros parámetros, pero se da la circunstancia de que la suma de penalizaciones- dificultad base de elementos o 'Base Mark'- pueden hacer variar la clasificación, dar y quitar medallas, prácticamente en minutos, como si de un VAR acuático se tratara.

También se han creado nuevos conceptos. La dificultad de las rutinas las declara cada entrenador/a mediante códigos de dificultad y se presentan antes de cada competición, son las tarjetas del entrenador o 'Coach cards'.

Y el número de jueces también ha variado ostensiblemente, hasta un total de dieciséis: cinco jueces generales, cinco de artística, tres controladores de técnica y tres de sincronización (para el solo, no).

Los controladores de técnica emiten su opinión durante el ejercicio mediante un mecanismo de tres botones (rojo, amarillo y verde) que revisan los elementos que los entrenadores previamente han expuesto en sus tarjetas.

LOS HOMBRES ENTRAN EN ACCIÓN

Pese a que en 2015 la antigua Federación Internacional de Natación (FINA) -ahora denominada World Aquatics- introdujo la participación de hombres en eventos mixtos, el gran paso lo dio el Comité Olímpico Internacional (COI), cuando a finales de 2022, anunció que los hombres podrían formar parte del equipo -hasta un máximo de dos- ya en los Juegos de París 2024.

Así ocurrirá en este Mundial, con la participación de hombres, en algunos ejercicios por equipos y también en pruebas específicas. Este mismo año, el italiano Giorgio Minisini, campeón mundial en dúo mixto técnico en 2017 y 2022, formó con el equipo italiano en los pasados juegos Europeos, convirtiéndose en el primer hombre en participar en este tipo de eventos por equipos.

En la actualidad, solo hay dos deportes en el programa olímpico - la gimnasia rítmica y la combinada nórdica- que no admiten la participación de hombres y mujeres. La primera no está abierta a los hombres; la segunda disciplina, que incluye esquí de fondo y saltos de esquí, no permite la participación de mujeres.

UN NUEVO ORDEN MUNDIAL SIN LAS RUSAS

Desde los Juegos de Sydney 2000 y salvo alguna excepción en Mundiales (el dúo japonés en el Mundial de Fukuoka 2001 y la solista francesa Virginie Dedieu en 2007), la natación sincronizada ha sido dominada por el equipo ruso con brazo de hierro.

En el último Mundial que participaron antes de la suspensión -Gwangju 2019- sumaron las nueve medallas de oro. Desde entonces se ha disputado un Mundial más, el año pasado en Budapest, con dominio de China (cuatro oros) por delante de Ucrania, Japón e Italia (dos cada una).

En Fukuoka, la tendencia puede ser similar. El equipo ruso limita su actividad a competiciones locales e intenta superar el bloqueo deportivo buscando tomar parte en competiciones en Asia, concretamente en China.

EL PROGRAMA Y LAS CANDIDATAS

Pese a que el nuevo sistema de penalizaciones puede marcar mucho el signo de las puntuaciones, se pueden hacer algunas previsiones.

En solo técnico, dentro del escalafón mundial, dos solistas -la japonesa Inui Yukiko y la ucraniana Marta Fiedina- están a un nivel superior al resto.

En el dúo técnico la medalla está muy cara, con las gemelas chinas Wang, las ucranianas Aleksiiva y las austriacas Alexandri por delante de las demás.

En el equipo técnico los equipos asiáticos (China y Japón) son favoritos por delante de los europeos Ucrania e Italia.

En el solo libre la española Iris Tió está en la elite mundial, pero no parece que pueda optar a las medallas con Yukiko, Fiedina, Linda Cerruti (ITA) y Evanyelía Platanioti (GRE) por delante.

En el dúo libre China y Ucrania también favoritas.

En equipo libre China, Japón y Ucrania están en los primeros lugares del escalafón mundial, con Italia muy cerca.