La Rebel explota contra Míchel y los Pumas

La afición de los Pumas ya no aguantó un fracaso más. Luego de ir abajo 2-0 en el marcador en el Estadio Hidalgo ante Pachuca, La Rebel cambió el aliento por reclamos.

El grupo radical de los universitarios estalló y mostró su inconformidad. Primero, pidiendo el regreso de Memo Vázquez, actual técnico del Necaxa y quien los hiciera campeones en el 2011.

Posteriormente arremetieron contra Míchel González. Los más de 200 aficionados que se dieron cita en la Bella Airosa lanzaron cánticos homofóbicos en contra del estratega español.

La calentura siguió con los jugadores al pedirles con un cántico que "se quitaran la playera si ya no querían jugar". Al final de cada encuentro, los jugadores se despiden de su afición con un "Goya", pero en esta ocasión no fue así y el conjunto auriazul se fue al túnel.

La relación entre jugadores y afición está fracturada y los Pumas deberán replantear todo para un nuevo torneo en el que también, predominara la austeridad.