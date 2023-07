La regla "Anti 'Dibu' Martínez" para los tiros penales entra en vigor

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL). - Emiliano "Dibu" Martínez pasó a la historia del fútbol al conquistar la Copa del Mundo con la Selección de Argentina en Qatar 2022.

Otra razón por la que el portero argentino pasó a la historia fue porque, gracias a su peculiar forma de distraer a los rivales al momento de ejecutar un disparo desde el manchón penal, se modificó la norma 14 en el reglamento del fútbol.

Desde la Copa América 2021, que ganó la Albiceleste en Brasil, el "Dibu" se había vuelto famoso por su estilo, pero, tras el Mundial, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y la International Football Association Board (IFAB), encargada de definir las reglas del balompié a nivel mundial, decidieron aprobar la denominada regla "Anti 'Dibu' Martínez".

Dicha regla, entró en vigor el sábado 1 de julio y no permitirá más que los arqueros distraigan a los cobradores durante las ejecuciones desde los once pasos.

"El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería", estable la Regla 14 según la IFAB.