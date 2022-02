La Selección Mexicana Femenil inicia su camino a la Copa del Mundo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- La Selección de México Femenil inicia su camino en busca de participar en la Copa del Mundo del 2023, también para clasificarse a la Copa Oro que se jugará en el 2024.

En el torneo premundialista tiene la característica de que sus primeras fases, las de grupos, se desarrollarán en distintas sedes y países.

La fase final, con ocho selecciones, se jugará en Monterrey, en los estadios de los Rayados y el Universitario.

Para la Copa del Mundo Femenil que se jugará en Australia y Nueva Zelanda, la Concacaf tiene seis lugares, cuatro directos y dos por la vía del repechaje.

Es más que obligado estar dentro.

La Selección Mexicana, dirigida por Mónica Vergara, abrirá la actividad contra de Surinam. Sus otros rivales de sector son: Puerto Rico, Antigua & Barbuda y Anguila.

Alicia Cervantes, delantera nacional y que milita en el Guadalajara dijo que el grupo comandado por Mónica Vergara, está muy motivado, pero no obligado, a conseguir ese primer boleto para entrar a las fases finales.

"Es muy motivada estar aquí. Este es un gran grupo, se ha formado un gran equipo en este último año. Hay muchas cosas importantes que se vienen", dijo la ariete.

Cervantes es la mujer gol del equipo nacional, y eso no la presiona, ni siquiera la sombra de Charlyn Corral, quien espera volver a ser convocada. "No es una responsabilidad extra ser la delantera, es un placer. Sé que las puertas están abiertas para todas las jugadoras. Hoy me toca estar aquí, y cuando venga Charlyn, segura estará al 100 para ayudarnos".

Asegura que no hay obligación por arrasar a los rivales, "No demeritamos nunca al rival, todos los equipos son importantes. Nunca vamos a dar por muerto a ningún contrario, quizá no tengan un ranking muy alto, pero por eso irán contra todo, se busca un Mundial".

Reiteró que más que obligación, "aquí hay motivación. Queremos clasificar a la fase final porque va a ser en nuestro país... Lo de la obligación lo dejamos de lado".

Itzel González, portera mexicana que milita en el Sevilla de España, indicó que es hora de que el grupo le responda a la confianza que les ha dado Mónica Vergara, la directora técnica.

"Es momento de responderle a la confianza que nos ha dado Moni. Queremos sacarle los partidos e ir al Mundial".

Estos primeros juegos, "son una gran oportunidad de poner en práctica nuestro modelo de juego. Sea quien sea el rival, debemos de mostrarnos a tope".

En lo particular, jugar en la Liga Femenil de España, "me ha servido mucho. Todo lo que hemos trabajado aquí, lo llevamos a Sevilla y lo que hemos aprendido allá, se verá reflejado en la Selección".