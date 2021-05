La Selección Mexicana tiene la obligación de ganar la Copa Oro: Martino

A pesar de que para la Copa Oro, Gerardo Martino tendrá que prescindir de futbolistas claves para la Selección Mexicana de futbol, como Edson Álvarez, que seguramente irán a los Juegos Olímpicos de Tokio, la exigencia será la misma.

El "Tata" afirma que no se sentirá desprotegido, al darle la prioridad de elegir a Jaime Lozano. "Para nada, no me sentiré desprotegido. México siempre tiene la obligación de llegar hasta lo último en Copa Oro. En la última fuimos sin (Hirving) Lozano, (Jesús) Corona, (Héctor) Herrera y aun así se hizo una buena participación, no será diferente".

Además de los Sub 23 con los que no podrá contar, también está en el aire si podrá llevar al torneo de la Concacaf, a gente como Guillermo Ochoa y Henry Martín, quienes se dicen, son los principales candidatos para reforzar al cuadro que irá a Tokio. "Lo de los refuerzos lo estamos charlando. Jaime lo va a definir en las próximas reuniones... No es un tema terminado, hay algunos permisos de futbolistas en temas en el exterior que se siguen tratando, y eso puede variar la elección de los mayores".

En temas particulares, explicó el por qué José Juan Macías no es considerado en las últimas listas: "Elegimos a otros delanteros. Ha sido una temporada complicada para Chivas, para Macías quien no ha tenido el mejor campeonato. Es un chico que necesita seguir creciendo, ha tenido lesiones, entre ellas en el preolímpico, por lo que fue suplente, pero tenemos expectativas con él...".

Sobre Santiago Ormeño, indicó que no tiene nada que decirle, por haber elegido jugar por Perú: "No le voy mandar mensaje a ningún futbolista. Ellos toman decisiones por su cuenta y no estoy para enviarle ningún tipo de mensaje a nadie. Observamos a todos los que tengan posibilidades de ser llamados y en esa observación, las decisiones se pueden compartir y a veces no".

En el caso de Jesús Corona, quien se recupera de una lesión, mencionó: "Va recuperándose. Está en México sigue rehabilitándose. Tenemos expectativas altas de que esté en el Final Four".

Se confirmó a Nigeria como rival previo a la Copa Oro. Esto completa la lista de los juegos amistosos antes del Final Four y Copa Oro, contra selecciones como Islandia, Honduras y Panamá. "Todo es bueno con motivo de la puesta a punto. Los rivales tienen características diferentes. Islandia, y luego Honduras en los extremos de Final Four; Panamá y Nigeria previa de Copa Oro, nos dirá cómo vamos a llegar a estos torneos".