La "Tota" Carbajal, leyenda del futbol mexicano, cumple 91 años

Nació en la ciudad de México hace 91 años. Fue el primer hombre en el mundo en jugará cinco Mundiales de futbol. Le dicen la "Tota". Le llaman con respeto don Antonio. Don Antonio Carbajal.

El emblemático portero mexicano cumple 91 años de edad, y sigue activo checando sus negocios y entrenando a niños en situación de calle y drogas, en su amado León, Guanajuato.

Pero la 'Tota' es mucho más que eso... Debutó en el España, a finales de los 40, pero al año siguiente fue contratado por el León, donde se volvió compadre de José Alfredo Jiménez, y el equipo Esmeralda lo llevó a jugar en la Selección Nacional Mexicana.

En el Mundial de 1950 en Brasil, iba de suplente, pero la lesión del titular Raúl Córdoba, le abrió las puertas del marco mexicano que no soltó hasta 1966 en Inglaterra.

Jugó los Mundiales de Brasil, Suiza 54, Suecia 58, donde se consiguió el primer punto en Copa del Mundo, Chile 62, donde se logró la primera victoria y en Inglaterra 66 se retiró... En aquel juego contra Uruguay.

"No iba a jugar, pero a (Nacho) Calderón le fue mal... Me metió Nacho (Trelles) contra los uruguayos y quedamos cero a cero...".

Cuenta la leyenda, que esa tarde en Wembley, llovía "siempre llovía"... Carbajal era una figura reconocida a nivel mundial, todos estaban atentos a qué cumpliera la hazaña... Pero seguía lloviendo.

"Se me acercó el portero de Inglaterra (el suplente Rony Springett) y me prestó sus guantes. Yo nunca los usé, no me gustaban, pero dije... 'vamos a probar'. A la primera pelota que me llegó casi se me va por los guantes... Enseguida me los quité y le dije 'aquí están tus chin...' y seguió atajando".

Y Carbajal se despidió guardando el cero en la portería. A su retiro se dedicó a entrenar. Algunos equipos en segunda división, Curtidores, Atletas Campesinos hasta que con Morelia roza fama llegando a dos semifinales seguidas.

Cuando salió de los entonces Ates no volvió a tomar un equipo. Crítico del sistema, crítico de los nuevos jugadores y sus modas, Antonio Carbajal ve futbol a la distancia, "ya no me gusta ir al estadio".

Se dedicó durante muchos años a su vidriería: "Vidrios Carbajal" que él atendía todas las mañanas, y a ayudar a los jóvenes a salir de los malos pasos. 91 años de Antonio Carbajal.