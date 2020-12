La UIF acusa a exdueño del Puebla por presunto "lavado" de dinero

El expropietario del Club Puebla y empresario textilero, Ricardo Henaine Mezher, junto con Jesús Sesma Suárez, dirigente del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México, fueron acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de pertenecer a un grupo que inició una elaborada mecánica para ingresar al sistema financiero activos con procedencia ilícita y algunos recursos que no mostraban su origen y destino, según una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

También se involucra al hijo del exdirectivo de la Franja, Roberto Henaine, quien es señalado como parte de la conspiración para hacer movimientos de dinero que no corresponden con los ingresos que los acusados declararon a las autoridades tributarias en las que incluyen transferencias por millones de pesos.

Ricardo Henaine es investigado por operar poco más de 125 millones de pesos entre agosto del 2018 y febrero del 2020, montos que no corresponden con los ingresos declarados.