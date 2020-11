La última función para The Undertaker

Este domingo se pondrá el punto final a una de las carreras más exitosas en la historia del entretenimiento deportivo. Un personaje que se ganó el respeto de luchadores y aficionados al wrestling.

Tras una carrera de 30 años, The Undertaker se despide de los encordados en el evento de la WWE Survivor Series.

Desde sus comienzos como luchador profesional en la empresa WCW en 1989, Mark Calaway demostró que su carrera iba a ser histórica por su gran capacidad dentro del ring, tanto que en ese momento llamó la atención del manager Paul E. Dangerously, mejor conocido como Paul Heyman, quien 30 años después, se dice orgulloso de no haberse equivocado.

"Sabía desde el primer día que Mark iba a tener una carrera histórica y sería uno de los más grandes de todos los tiempos. No comparo la carrera de Mark con la de nadie más, porque creo que The Undertaker es único", manifestó Heyman a EL UNIVERSAL Deportes. El Enterrador presume de una racha única en Wrestlemania, que consta de 25 victorias, por dos derrotas.

"Lo que es más impactante, es que en 30 años Mark ha disfrutado y entregado una de las mejores carreras en la historia; sin embargo, la parte más convincente, es el hecho de que para dar esas actuaciones y disfrutar de ese éxito, pasó a través de un sufrimiento indescriptible detrás de escena y nunca se quejó, porque eso es lo que realmente era el Undertaker".



Los 30 datos históricos sobre su carrera

El 22 de noviembre del 2020 será una fecha que quedará marcada en la historia de la WWE y del mundo del wrestling, ya que se recordará como el adiós de uno de los íconos de los encordados, que ha regalado grandes momentos a los aficionados de la lucha.

The Undertaker vivirá su última aparición en el ring, después de 30 años de carrera y será durante el evento de Survivor Series. Es por eso que El Universal Deportes recuerda los 30 mejores momentos en la carrera de "El Enterrador".

1. Undertaker es la única Superestrella con más de 10 victorias en Survivor Series.

2. Las cuatro ocasiones en que Survivor Series se ha llevado a cabo en noviembre, El Enterrador ha estado presente.

3. Undertaker y Kane han competido en Survivor Series 18 veces, más matches que cualquier otra Superestrella en este evento anual.

4. En toda su carrera, Undertaker nunca perdió un match haciendo "tapping".

5. Es el primero de cinco Superestrellas (Sid, The Rock, Big Show, Roman Reigns) en ganar su primer Campeonato de la WWE en Survivor Series.

6. Su debut en WWE se llevó a cabo el 22 de noviembre de 1990 durante Survivor Series, como compañero de Ted DiBiase.

7. Un año después de su debut, consiguió su primer Campeonato Mundial, tras derrotar a Hulk Hogan en Survivor Series.

8. El segundo título mundial llegó en WrestleMania 13, donde venció a Sycho Sid.

9. WrestleMania XXX marcó el fin de la racha invicta de Undertaker, cuando Brock Lesnar lo derrotó.

10. En 1991 "El Hombre Muerto" vivió su primer WrestleMania, donde se impuso ante el veterano Jimmy Snuka.

11. En la edición 18 de WrestleMania, Undertaker sumó a otra icónica Superestrella a su lista de víctimas, esta vez fue el turno de Ric Flair.

12. Al inicio de los 2000's Undertaker vivió su etapa como "American Bad Ass", en la que adoptó un look de chopper motociclista.

13. El fin de esta etapa llegó en Survivor Series 2013, cuando cayó a manos de Vince McMahon, en un "Buried Alive" match.

14. La faceta de "American Bad Ass" regresó durante el Boneyard Match que disputó ante AJ Styles en WrestleMania 36.

15. En 2005 Undertaker y Shawn Michaels protagonizaron una épica batalla en la edición 25 de WrestleMania, que se coronó como el match del año.

16. Durante el PPV King of the Ring, "El Enterrador" fue la estrella de uno de los matches más famosos en su carrera vs. Mankind.

17. Junto a su medio hermano Kane, "El Hombre Muerto" creó Brothers of Destruction, una de las duplas más temidas en WWE.

18. Los "Hermanos de la Destrucción" también se enfrentaron entre sí, el match de WrestleMania 14 fue uno de los más espectaculares.

19. En WrestleMania 24, "El Enterrador", ganó el Campeonato Mundial de Peso Completo, ante Edge.

20. WrestleMania 34 sorprendió con la espectacular lucha entre Undertaker y John Cena. "El Hombre Muerto" no tuvo piedad y liquidó a Cena en aproximadamente 3 minutos.

21. WrestleMania 35 fue la primera edición de este PPV en la que The Undertaker no participó.

22. Después de caer a manos de Roman Reigns en WrestleMania 33, parecía que "El Enterrador" se retiraría de los encordados. La imagen de su gabardina acompañada del icónico sombrero, en medio del ring, quedó plasmada en la memoria del Universo WWE.

23. El combate Undertaker vs. Undertaker es uno de los más recordados por los fans de la lucha, en aquel match, Mark Calaway derrotó a su imitador Brian Lee.

24. La edición 26 del máximo evento anual de WWE, WrestleMania, fue testigo de la revancha entre Undertaker y Shawn Michaels, donde ajustarían cuentas por el combate que disputaron un año antes, pero esta victoria de "El Enterrador" significaría el fin de la carrera de Michaels.

25. WrestleMania 28 fue el escenario de otra épica batalla en el curriculum de "El Fenómeno", en la que enfrentó a Triple H y contó con Shawn Michaels como el referee de la lucha.

26. Durante el Royal Rumble de 2007, Undertaker obtuvo su primera victoria en una batalla clásica de 30 hombres, quedando como el último hombre de pie, tras acabar con Shawn Michaels.

27. Otra épica batalla de "El Fenómeno" fue contra Batista en WrestleMania 23, donde salió victorioso con el Campeonato Mundial de Pesos Pesados.

28. Entre sus rivales más recordados está CM Punk, a quien también derrotó en WrestleMania 29.

29. La rivalidad con Randy Orton también dejó momentos inolvidables como cuando "El Enterrador" perdió en una lucha de ataúdes contra el "Asesino de Leyendas", en No Mercy 2005.

30. En mayo de 2020 se estrenó la serie documental The Last Ride en la que Undertaker dejó entrever que se acercaba su fecha de retiro.

Coincidencia

The Undertaker debutó en WWE el 22 de noviembre, pero de 1990, en el evento Survivor Series, mismo evento y mismo día en que se retirará.