La ventaja del Inter en Serie A, se redujo

ROMA.- El Inter de Milán llega cojeando al parón internacional con una racha de cuatro partidos sin ganar en todas las competiciones que ha visto su ventaja en la Serie A reducida a seis puntos.

Cher Ndour empujó un rebote al final del segundo tiempo para la Fiorentina, amenazada por el descenso, en un empate 1-1 con el Inter, de visita, el domingo.

Pio Esposito había adelantado al Inter con un cabezazo a menos de un minuto de iniciado el partido. El Inter quedó con seis puntos de ventaja sobre el AC Milan, segundo clasificado, que venció al Inter en un derbi hace dos semanas y derrotó al Torino el sábado; y con siete puntos por delante del Napoli, campeón defensor, que ganó en Cagliari el viernes para su cuarta victoria consecutiva.

Quedan ocho jornadas en la liga italiana. La Fiorentina se colocó dos puntos por encima de la zona de descenso.

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