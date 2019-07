La Volpe felicitó a Edson Álvarez por su inminente llegada a Europa

Ricardo La Volpe felicitó a Edson Álvarez, jugador que él debutó hace tres años, por su inminente llegada al futbol de Europa.

"No tengo su teléfono, pero espero que ustedes [los medios] me ayuden a que reciba este mensaje de que le mando un fuerte abrazo por este nuevo paso", dijo el hoy entrenador del Toluca.

El 29 de octubre de 2016, La Volpe, al mando del América, le dio la oportunidad a Edson y lo mandó como titular a la cancha del Estadio Azteca frente al Santos. Cuatro torneos después, Álvarez marcó un doblete para las Águilas en la final del Apertura 2018, sobre el Cruz Azul.

El mediocampista ya tendría acordado firmar con el Ajax de la liga holandesa y convertirse en uno nuevo referente tricolor en el viejo continente.

"Siempre dije que, quizá, aquellos famosos títulos que no se dieron, el de arriba [Dios] me dio ojos para otras cuestiones. Esto viene de hace muchos años, como Rafael Márquez, [Andrés] Guardado, entre otros que, a los 16 o 17 años, eran parte de mi equipo", agregó el sudamericano.

La Volpe no debutó a Guardado, pero sí lo llevó a una Copa del Mundo cuando éste apenas tenía 19 años de edad y lo alineó en los octavos de final, contra Argentina.

"Siempre habrá críticas por un lado. Hay técnicos para unas cosas y técnicos para otras", subrayó el timonel, durante la celebración del aniversario 60 desde que la familia Díez se hizo a cargo del Toluca.

El argentino también recordó que debutó a Diego Lainez cuando el muchacho tenía 16 años de vida. Actualmente, el canterano azulcrema milita en el Real Betis de España.

Para La Volpe, Edson es un jugador completo, que se desempeña perfectamente como defensa central, lateral o contención, siempre con la misma intensidad y compromiso.

"Dentro de las cualidades de un futbolista, hay oficio y eso falta, a veces, enseñarle eso y, también, saber como entrenador dónde puede brillar sobre la cancha".