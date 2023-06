La Volpe levanta la mano para dirigir al América

En América aún no resuelven quién será su nuevo entrenador tras la salida de Fernando Ortiz; ya les hizo el fuchi Diego Alonso y hasta contactaron a Javier Aguirre, quien también les dijo que no. Ahora suena el brasileño André Jardine del Atlético San Luis pero nada en concreto.

Mientras logran cerrar técnico, quien ya alzó la mano para asumir el cargo es el veterano Ricardo Antonio La Volpe. En entrevista con AS México, dijo que él se siente apto y preparado para tomar al club. Sin embargo, también manifestó que se siente en desventaja ya que él no tiene representante “con verso para que engañe a la directiva”.

“Estoy más activo que nunca, viendo cómo juegan los equipos; hay diferentes equipos con diferentes maneras de pararse y de sistemas, pero eso es a través de los jugadores. Se que ahora es otra época, porque a mí siempre me ha buscado el dirigente; ni el mismo América cuando me senté con (Mauricio) Culebro, (Pepe) Romano y ( Ricardo) Peláez (exdirectivos) fui solo, sin representante, pero ahora sin representante no tiene uno el verso que engaña a los dirigentes”, dijo para AS.

Ricardo Antonio lleva cuatro años sin dirigir tras haber estado en el banquillo del Toluca en 2019. En el Apertura 2016 llegó a la Final con las Águilas pero perdió ante los Tigres. Posteriormente, dirigió a las Águilas en el Clausura 2017, pero al no clasificar a la Liguilla, lo cepillaron del cargo.

“Cómo no lo voy a tomar (al América); es un equipo que en el primer campeonato en 2016 terminé invicto, nadie me ganó en los 90 minutos, perdimos en los penales la Copa en semifinales y perdí la final con Tigres. No hubo equipo que me ganara en los 90 minutos, no me ganó ni el Atlético Nacional.

“El único equipo que me derrotó fue el Real Madrid, pero después había que reforzar al equipo; no se refuerza, tampoco me contratan y después ves que al siguiente técnico le traen nueve jugadores, por lo que si traes nueve jugadores, entonces la culpa no era tanto del técnico”, sentenció La Volpe.