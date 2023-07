Lafay le da al equipo francés Cofidis su primera victoria de etapa en 15 años en el Tour de Francia

El francés Victor Lafay atacó en el último suspiro para despegarse del pelotón y darle el domingo al equipo Cofidis su primera victoria en un Tour de Francia después de 15 años.

Al cumplirse el periplo de las dos primeras etapas en el País Vasco, Adam Yates se mantuvo como líder general.

Lafay se apoderó del primer lugar en el último kilómetro previo a la meta y resistió en el tramo más largo del Tour este año. Cofidis no ganaba una etapa del Tour desde que Sylvain Chavanel se llevó la 19na etapa de la edición de 2008.

"Cuando he atacado no pensaba en si iba a funcionar: sólo en dar lo máximo", dijo Lafay. "Ha sido una locura".

"Me alegro mucho de poder quitarle esa espinita a mi equipo. Vamos a seguir en la misma línea, porque si logramos un segundo triunfo sería tremendo", añadió.

A sus 27 años, Lafay tenía el antecedente de una victoria de etapa previa en un Grand Tour, en el Giro de Italia de 2021.

El belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) entró segundo y el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emiratos) llegó tercero en la meta en San Sebastián, ciudad en el norte de España, luego de un recorrido montañoso de más de 200 kilómetros (124 millas).

"No ganamos, pero aun así el día ha sido bueno", dijo Pogacar, campeón del Tour en 2020 y 2021. "La muñeca me duele un poco después de todas las veces que he tenido que esprintar hoy, pero aun así cada día está mejor".

Yates, ganador de la primera etapa, no le perdió la pisada al pelotón para retener el 'maillot' amarillo. Mantiene una diferencia de seis sobre Pogacar y su hermano gemelo Simon Yates, segundo el sábado.

"Ha sido un día loquísimo. Al atravesar muchos pueblos, nos hemos encontrado con muchas rotondas y mobiliario urbano", comentó Adam. "El equipo ha hecho un gran trabajo. Hemos controlado el pelotón todo el día, sin ayuda porque nadie quería echar una mano".

"En cuanto a mantener el maillot amarillo, todo era cuestión de qué sucediera en el sprint final. Si Tadej hubiera ganado la etapa, me hubiera rebasado en la general y no hubiera pasado nada, porque lo importante es que el equipo mantenga el liderato", añadió. "No es fácil defender este maillot".

El campeón defensor Jonas Vingegaard (Jumbo–Visma) se recuperó tras verse involucrado en una pequeña caída dentro del pelotón en los primeros compases. El danés retrocedió al sexto puesto general.

Por su parte, el colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se ubica 19no en la general, con un retraso de 43 segundos.

Tras sufrir caídas en la primera etapa, el ecuatoriano Richard Carapaz y el español Enric Mas abandonaron la carrera.

El tercera etapa el lunes comenzará en España pero cruzará hacia Francia, cubriendo una ruta de 193 kilómetros (120 millas). Será mayormente llana y tendrá el primer final de sprint este año.

"Espero que nos lo tomemos con más calma los próximos dos días. Estamos en una situación perfecta ahora misma", sostuvo Pogacar.