Lamar Jackson recibe etiqueta de jugador franquicia

BALTIMORE.- Los Ravens de Baltimore anunciaron el martes que designarán a Lamar Jackson como su jugador franquicia, con lo que el quarterback no podrá convertirse en un agente libre sin restricciones este mes al expirar su contrato que firmó como novato.

Una persona con conocimiento de la decisión informó a The Associated Press que Jackson recibirá la etiqueta de jugador franquicia no exclusivo. La fuente habló con AP bajo la condición de no ser identificada porque tal detalle no ha sido anunciado. Los Ravens tenían hasta las 4 de la tarde, tiempo del este en Estados Unidos, para asignar la etiqueta.

Era algo cantado en caso que pactase previamente un contrato a largo plazo con Jackson. El equipo y el estelar mariscal de campo podrán seguir negociando, aunque la etiqueta de no exclusivo le permite negociar con otros equipos.

“Han existido muchos casos en la liga y en Baltimore cuando un jugador fue designado como jugador franquicia y firmó un contrato a largo plazo el mismo año”, dijo el gerente general Eric DeCosta en un comunicado. “Vamos a seguir negociando de buena fe con Lamar, y confiamos que podremos pactar un acuerdo a plazo que sea justo tanto para Lamar como para los Ravens. Nuestro objetivo es armar un equipo campeón con Lamar Jackson como líder durante muchos años”.

Jackson podrá recibir ofertas de otros equipos y Baltimore tendrá la facultad de igualar la oferta o recibir a cambio un par de selecciones de primer ronda del draft como compensación. Si Jackson disputa esta temporada con la etiqueta de jugador franquicia, cobrará un salario de 32,4 millones de dólares.

Baltimore podría haber impedido a Jackson negociar con cualquier otro equipo dándole la etiqueta de exclusivo como jugador franquicia, pero les hubiera salido mucho más caro.