Lamenta Memo Abascal la derrota ante el Atlas

Luego de la derrota 3-2 frente al Atlas Fútbol Club en el Estadio Jalisco, el director técnico del Atlético de San Luis, Guillermo Abascal, ofreció sus impresiones en conferencia de prensa, donde destacó la actitud de su equipo, pero también manifestó su inconformidad por decisiones arbitrales que, a su juicio, condicionaron el encuentro.

El estratega español agradeció a la afición que se hizo presente y reconoció el esfuerzo de sus jugadores, tanto de quienes participaron como de quienes no tuvieron minutos. Señaló que el equipo mostró carácter ante los momentos adversos, pese a considerar que el partido estuvo marcado por situaciones puntuales como los penales señalados y la expulsión sufrida.

"Me importaba mucho la actitud ante los momentos difíciles y creo que el equipo ha respondido a cada golpe. Ha sido un partido condicionado por dos penales y una tarjeta roja", expresó Abascal, quien subrayó que, más allá del resultado, confía plenamente en el trabajo que realiza su plantel y en que podrán revertir la situación en el próximo compromiso.

Durante la conferencia, el técnico también reflexionó sobre el uso del VAR y el rumbo que ha tomado el futbol actual. Cuestionó que decisiones puedan modificarse días después de haberse disputado los encuentros, señalando que ello no cambia lo ocurrido en el terreno de juego. "Si se invierte en una herramienta para mejorar el espectáculo y las decisiones, debe realmente ayudar en el momento", apuntó.

Abascal dejó en claro que no se trata de un señalamiento personal contra el cuerpo arbitral, sino de una crítica al sistema y a la manera en que se están tomando determinaciones que, desde su perspectiva, influyen directamente en los resultados.

Finalmente, el entrenador afirmó que asume la responsabilidad que le corresponde y aseguró que el grupo trabajará con racionalidad y enfoque para corregir errores y preparar el siguiente partido. "Confío en el equipo y sé que lo vamos a sacar adelante", concluyó.