Lamenta Tigres no tener pase directo

CIUDAD DE MÉXICO.- Este fin de semana se disputará la última jornada del Apertura 2022. Algunos equipos ya tienen definido su futuro para el comienzo de la definición del campeonato y uno de ellos son los Tigres.

Los Universitarios ya cuentan con su lugar en el repechaje, aunque esto significa que no lograron el objetivo de calificar de forma directa a la liguilla, “Sé que todos nos esforzamos por estar en los primeros cuatro, no se logró. Siempre es una meta para cerrar en casa en la liguilla, pero se hizo el esfuerzo. Nos hubiera encantado estar ahí, pero nos quedamos tranquilos”, declaró Luis Rodríguez. Pare el “Chaka”, la última fase del torneo genera mucha emoción al interior del equipo, pues los pone en la disputa por el título, “Estamos ansiosos de que empiece la fase final, es la que más nos gusta. Estamos enfocados en eso, sabemos que lo que viene es importante, se juega diferente, pero primero hay que terminar de la mejor manera el torneo”. Miguel Herrera no pudo tener una alineación fija a lo largo del Apertura 2022, lesiones o suspensiones lo perjudicaron y tener listos a sus jugadores en cada jornada se ha convertido en una gran virtud del estratega.

“Miguel es un técnico que una de sus mayores virtudes es que a todos nos tiene listos para estar allí, es un beneficio por el bien del equipo, es algo muy bueno para el plantel no nada más para mi sino para todos los que no han tenido tanta participación. Es muy bueno que nos lleve de la mano y nos considere titulares a todos”, culminó Rodríguez Alanís.