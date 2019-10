Las 10 cosas que tal vez no sabías de "Pelé", en su cumpleaños 79

Edson Arantes Do Nascimento, "Pelé" es una de las personas más conocidas en todo el mundo, pero.... ¿En verdad conoces todo de él? Aquí te presentamos en su cumpleaños 79 algunas curiosidades de "O'Rei".

1.- El primer apodo que tuvo el pequeño Edson no fue el de "Pelé", sino Dico, así lo llamaban sus padres.

2.- La mamá de "Pelé" quiso impedir que su hijo fuera futbolista. Ella dijo que eso no lo llevaría a ningún lado, que era mejor que fuera médico.

3.- "Pelé" jugó para el Santos, ahí se hizo conocido, pero su primer club fue en realidad el Atlético Bauru.

4.- En plena Copa del Mundo de Suecia 1958, sus compañeros en la selección brasileña hicieron una revuelta contra el técnico, para que lo pusieran a jugar.

5.- Después de ganar el Mundial de 1958, la revista París Match le dedicó una portada y le puso "Le Roi", o sea "El Rey"..., Y así comenzó la leyenda.

6.- Le gustaba jugar de portero. En el Santos se puso en cuatro partidos en el arco.

7.- Tuvo amoríos con la cantante y modelo brasileña Xuxa. También fue pareja de las Miss Brasil: Deise Nunes de Souza y Flávia Cavalcanti. Tuvo tres hijos con su primera mujer, Rosemeri Cholbi y tuvo gemelos con Assiria Seixas Lemos.

8.- Anotó 1283 goles en toda su carrera profesional.

9.- En 1967, en Nigeria que vivía una guerra civil, se declaró una tregua durante tres días para que todos lo pusieran ver jugar con el Santos.

10.- Su último partido fue en 1976... En un juego de la Selección de Brasil contra el Flamengo.