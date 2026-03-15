Las Águilas a medir fuerzas ante Mazatlán

México.- La cancha del Estadio Ciudad de los Deportes albergara el encuentro correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 entre "Las Águilas" del América y Mazatlán FC. Los dirigidos por André Jardine saben que ante ellos tienen la oportunidad de aprovechar la localía ante un rival que no está en un buen momento, además, son consientes de que deben encaminarse hacía la Fiesta Grande del futbol mexicano y seguir escalando posiciones en la porcentual.

El presente de "Las Águilas" del América sigue generando dudas entre sus aficionados, pues a pesar de ganar la jornada anterior ante Querétaro en la Corregidora, fue un encuentro en el que el trámite del partido se les dificultó, sin embargo, lograron regresar a la capital del país con los 3 puntos en la bolsa, por lo que el encuentro ante Mazatlán representaría un envión anímico en caso de conseguir la victoria, y la relación equipo-afición podría mejorar, pues los resultados en el inmueble de Ciudad de los Deportes no han acompañado a "Las Águilas".

A mitad de semana, los capitalinos volaron rumbo a Pensilvania para su compromiso correspondiente a los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup ante Philadelphia, en territorio estadunidense. El trámite del encuentro favoreció al América, pues regresan a la Ciudad de México con la ventaja en el marcador global por la mínima diferencia (0-1), el único tanto del encuentro lo hizo Raphael Veiga, una anotación que podría representar la recuperación de la confianza en el conjunto azulcrema.

Por su parte los de Sinaloa llegan a este compromiso peleando por no estar en los últimos lugares de la tabla general, y también llegan a la capital tras haber goleado a León en calidad de visitantes, por lo cual los del Nido no deberían estar del todo confiados. Será un encuentro en donde ambos querrán ganarlo.

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El partido entre el América y Mazatlán FC se disputará en el estadio Ciudad de los Deportes, en punto de las 19:00 horas.