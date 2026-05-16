Las Chivas, a dar el golpe ante Cruz Azul

México.- El Estadio Banorte vivió una noche llena de emociones con el empate 2-2 entre Cruz Azul y Chivas en la Semifinal de Ida, resultado que deja todo abierto rumbo al duelo de vuelta.

Chivas tomó la ventaja al minuto 29´ gracias a Santiago Sandoval, quien adelantó al Rebaño tras una jugada dentro del área. Sin embargo, Cruz Azul reaccionó rápidamente y Carlos Rodríguez igualó el marcador al 36´, en un primer tiempo muy disputado.

Para el arranque del segundo tiempo, Ángel Sepúlveda apareció al 49´ para poner el 2-1 a favor de los rojiblancos, acercándolos a una valiosa victoria como visitantes. No obstante, la respuesta celeste llegó poco después y al 55´ Osinachi Christian emparejó nuevamente el encuentro para el 2-2 definitivo.

Con este resultado, todo se definirá este sábado en el Estadio Jalisco, sede que albergará la Semifinal de Vuelta debido a que el Estadio Akron no podrá albergar este encuentro decisivo.

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Chivas llega con ligera ventaja tras terminar en el segundo lugar de la Tabla General con 36 puntos, por lo que el empate global le basta para avanzar a la Final. Cruz Azul, en cambio, está obligado a ganar si quiere seguir soñando con el campeonato.

El duelo decisivo se disputará a las 19:07 horas y podrá seguirse a través de Amazon Prime Video.