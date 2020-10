Las dos opciones para "Checo" Pérez en el 2021

Esta mañana se confirmaron los lugares en Alfa Romeo y Williams para la próxima temporada, lo que se redujeron las opciones para Sergio Pérez.

Al mexicano, quien ya no formará parte de Racing Point en el 2021, le quedan dos posibilidades para encontrar un nuevo equipo: Red Bull o Haas.

Reportes desde Europa han trascendido el interés que tienen los austriacos —una de las tres potencias en la Fórmula Uno— por los servicios del tapatío. Por el momento, sólo Max Verstappen está confirmado para la próxima temporada.

Alexander Albon no ha sido renovado y el francés Pierre Gasly ya fue extendido para quedarse una campaña más con AlphaTauri.

En Haas, hace unas semanas, se adelantó que Romain Grosjean y Kevin Magnussen no formarán parte del proyecto. Mick Schumacher, hijo del histórico Michael Schumacher, recibiría su oportunidad en la máxima categoría, con el otro asiento disponible.

Pérez, con 10 años de experiencia en la F1, se ha negado a hablar de su futuro, aunque ha dejado en claro que quiere un equipo en el que pueda competir en cada Gran Premio y no ser alguien del montón... Red Bull sería lo ideal.

Esta mañana, Williams confirmó a al británico George Russell y al canadiense Nicholas Latifi para el 2021; Alfa Romeo hizo lo propio con el finlandés Kimi Raikkonen y el italiano Antonio Giovinazzi.

Todavía falta que Mercedes renueve a Lewis Hamilton y Racing Point —Aston Martin para el 2021— a Lance Stroll (hijo del propietario).

Red Bull o Haas, no hay más para el mexicano.