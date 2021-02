Las fechas de Octavos de Final de la Liga de Campeones Concacaf

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) anunció el calendario de los octavos de final de la Liga de Campeones 2021.

Los ocho enfrentamientos entre los 16 clubes participantes se llevarán a cabo del 6 al 8 de abril (partidos de ida) y del 13 al 15 de abril (partidos de vuelta).

Martes, 6 de abril de 2021. Marathón (HON) vs Portland Timbers (USA) - Estadio Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula, Honduras a las 18:00 horas. Alajuelense (CRC) vs Atlanta United (USA) - Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica a las 20:00 horas. Arcahaie (HAI) vs Cruz Azul (MEX) - Estadio Olímpico Feliz Sánchez, Santo Domingo, República Dominicana a las 22:00 horas.

Miércoles, 7 de abril de 2021. Deportivo Saprissa (CRC) vs Filadelfia Union (USA) - Estadio Ricardo Saprissa Aymá, San José, Costa Rica a las 18:00 horas. Club León (MEX) vs Forge o Toronto (CAN) - Estadio León, León, México a las 20:00 horas, Olimpia (HON) vs Club América (MEX) - Estadio Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa, Honduras a las 22:00 horas.

Jueves, 8 de abril de 2021. Real Estelí (NCA) vs Columbus Crew (USA) - Estadio Nacional, Managua, Nicaragua a las 18:00 horas. Club Atlético Pantoja (DOM) vs Monterrey (MEX) - Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo, República Dominicana a las 20:00 horas.

Octavos de Final – Partidos de Vuelta

Martes, 13 de abril de 2021. Atlanta United (USA) vs Alajuelense (CRC) - Fifth Third Bank Stadium, Kennesaw, GA, USA a las 18:00 horas. Portland Timbers (USA) vs Marathón (HON) - Providence Park, Portland, OR, USA a las 20:00 horas. Cruz Azul (MEX) vs Arcahaie (HAI) - Estadio Azteca, Ciudad de México, México a las 22:00 horas.

Miércoles, 14 de abril de 2021. Forge o Toronto FC (CAN) vs Club León (MEX) a las 18:00 horas. Club América (MEX) vs Olimpia (HON) - Estadio Azteca, Ciudad de México, México a las 20:00 horas. Filadelfia Union (USA) vs Deportivo Saprissa (CRC) - Subaru Park, Chester, PA, USA a las 20:00 horas.

Jueves, 15 de abril de 2021. Columbus Crew (USA) vs Real Estelí (NCA) - Historic Crew Stadium, Columbus, OH, USA a las 20:00 horas. Monterrey (MEX) vs Club Atlético Pantoja (DOM) - Estadio BBVA, Monterrey, México a las 22:00 horas.