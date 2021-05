Las irregularidades del Pachuca, una constante de los Tuzos

Las actitudes polémicas del Pachuca no solo han aparecido en sobrecupos de estadio en plena pandemia, ya que desde la adquisición del club por parte de la familia Martínez.

Con el respaldo de gobernadores de Hidalgo, los directivos de los Tuzos –en ese entonces encabezados por Jesús Martínez Patiño–, lograron formar una base sólida de terrenos y fondos económicos, para comenzar lo que se ha concretado en una historia reciente de éxitos, que han cosechado seis títulos de Liga MX y tres de la Liga de Campeones de la Concacaf durante su administración.

Como se reveló en un reportaje de EL UNIVERSAL –galardonado con el Premio Nacional de Periodismo–, los sobrinos de Jesús Murillo Karam, el padre de Manuel Ángel Núñez Soto (exgobernadores del estado) y su exdirector del Instituto de Vivienda se beneficiaron de una especulación inmobiliaria maquinada desde el gobierno local a costa de ejidatarios, tras la donación de terrenos, la eliminación de impuestos y otros favores al Pachuca, cuyas construcciones como la Universidad del Futbol, el Tuzo Hotel y el Tuzo Forum ayudaron al incremento del precio de la tierra.

En este trabajo, publicado en octubre de 2007, Martínez Patiño –hoy presidente de Grupo Pachuca y alejado de la dirección deportiva de los Tuzos– reconoció Murillo le vendió al equipo por su amistad.

"Me habla el gobernador y me dice que va a vender al equipo. Y me habla Andrés, porque ya le habían dado las gracias. Se deshacía el proyecto de Pachuca, lo iban a vender a unos empresarios de México". Ahí fue donde "le dije al gobernador, quien me lo ofreció y todo, que yo le iba a entrar, y que íbamos a hacer un equipo en lo social y académico, íbamos a hacer un equipo grande".