Las mejores tenistas mexicanas de la historia

Este lunes, Fernanda Contreras debuta en la primera ronda del US Open, el último Grand Slam del año, frente a la tenista checa Barbora Krejíková.

Esta es la lista de las mejores tenistas mexicanas a lo largo de la historia.

Yolanda Ramírez

Originaria de Teziutlán, Puebla, "Yola" es integrante del Salón de la Fama tanto de Wimbledon como de Roland Garros. Fue campeona del Grand Slam disputado en París en la modalidad de dobles en 1958 en una de las tres finales que disputó en esa categoría. En dobles, también disputó una final de Australian Open en 1962 y otra de US Open en 1961. A nivel individual, disputó dos veces el partido por el campeonato en Roland Garros aunque no pudo consagrarse. Sin embargo, todos estos logros, y cuatro medallas de oro en Juegos Panamericanos, la llevaron a ser número seis del mundo.

Rosa María Reyes

"Rosie" fue la histórica dupla de Ramírez. Fueron las primeras mexicanas en ganar una final de Grand Slam y disputar otras dos en Roland Garros. En 1959, llegó a semifinales del torneo de arcilla en la categoría individual. Sin lugar a dudas la tierra batida fue la superficie favorita, ya que en 1974 también llegó a la final, ahora en dobles mixtos, junto a Marcelo Lara. También sumó participaciones destacadas en los demás Majors ya que en Wimbledon jugó tres veces la semifinal y en Australia también llegó a semifinales haciendo dupla con Carole Graebner.

Elena Subirats

A nivel individual, el punto más alto de su carrera se dio en 1968 cuando llegó a los Cuartos de Final de Roland Garros. Disputó el cuadro principal de Estados Unidos y de Australia en una ocasión. Representó a México en la Fed Cup, actualmente Billie Jean Cup, y en los Juegos Panamericanos de 1963 y 1967. En el primero, obtuvo la medalla de bronce en dobles junto a Yolanda Ramírez, y en su segunda participación cuatro más tarde, se colgó la presea de oro en la categoría individual.

Renata Zarazúa

Renata logró conquistar al país con dos grandes actuaciones en el Abierto de Acapulco de 2020 que llegó a semifinales, siendo la primera tenista mexicana en hacerlo, y en Roland Garros del mismo año, tras avanzar hasta la segunda ronda, donde lamentablemente fue derrotada por la ucraniana Elina Svitolina, aunque la dejó en 0 en el segundo set.

Giuliana Olmos

Después de ganar el Másters 1000 de Madrid en mayo de este año, logró ubicarse como la raqueta número 11 del mundo en categoría de dobles. El año pasado, llegó a la final del US Open en dobles mixto pero no le alcanzó para llevarse el trofeo. Tiene cuatro títulos de WTA y en la rama de dobles mixto es una de las tenistas con mejor nivel en el mundo.

Con la reciente clasificación a primera ronda de Fernanda Contreras, el tenis mexicano cuenta con tres grandes talentos en activo que hacen creer que el tenis mexicano femenil podría regresar a sus grandes épocas.