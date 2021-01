Las restricciones que tendrá Joao Maleck en su nuevo equipo

El futbolista Joao Maleck finalmente encontró un equipo profesional donde ver actividad por los próximos seis meses, acuerdo que logró el equipo de Cafessa que milita en la Liga Premier, con el club Santos, dueño de sus derechos federativos. El dueño de Cafessa, Martín Castañeda, precisó que solamente le están dando la oportunidad de reintegrarse a la sociedad, aspecto en el cual el club se ha caracterizado desde que decidieron meterse al mundo del futbol.

"Es una segunda oportunidad en la vida, creo que todos quisiéramos tenerla y estamos abiertos a la parte humana; creemos en los jóvenes, en su crecimiento. Vamos a seguir trabajando, sabemos los antecedentes que se tienen pero creemos que vendrá bien, lo más importante es integrarlo a la sociedad y la parte deportiva".

¿Maleck puede salir del Estado de Jalisco?

- Sí, pero el club deberá solicitar un permiso con antelación a la ley, para que estén enterados del motivo de su salida y el tiempo que estará fuera.

- Deberá firmar los días 16 de cada mes.

-No puede conducir, así que siempre alguien estará con el jugador para llevarlo a donde se requiera. ¿Qué equipo estuvo interesado en él? Tepatitlán de la Liga de Expansión estuvo a punto de registrarlo en sus filas para el Clausura 2021, pero cuando se filtró la noticia, en redes sociales atacaron al club. La imagen de los Alteños en pocos días se deterioró y dieron marcha atrás, al final decidieron no contratarlo.

¿Cuándo jugaría Maleck?

-Físicamente todavía no está al 100%, así que está descartado para la fecha 16 del 1 de febrero ante Zitácuaro, como locales. En la jornada 17 visitarían a Azores de Hidalgo, equipo que la Liga estaría desafiliando y no se llevaría a cabo este duelo. La fecha 18 le toca descanso al equipo, por lo que estaría debutando en la fecha 19, cuando visiten a Irapuato.