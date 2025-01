Jason Kelce debuta como presentador de programa de TV en ESPN

FILADELFIA (AP) — Jason Kelce charló con el Lincoln Financial Field. Y sí, el estadio de concreto y acero donde juegan los Eagles de Filadelfia, le respondió con una charla motivacional.

Luego, el exjugador de fútbol americano recorrió la ciudad en un coche con la forma del casco de los Eagles, todo mientras vestía su disfraz de Rey Momo, utilizado en el desfile del Super Bowl.

Aparcó el carrito modificado de golf y lanzó las llaves al estilo de la banda ZZ Top antes del primer día de su nuevo empleo.

Luego soltó una palabrota al inicio de su monólogo.

El presentador más reciente que irrumpe en la televisión nocturna es un poco más picante que los tradicionales contadores de chistes, vestidos de traje y corbata.

Kelce organizó una fiesta nocturna — a la que llevó a su esposa, sus padres, un admirador con un tatuaje del Phillie Phanatic en su ombligo, una banda de Filadelfia y una visión sin censura del deporte para el primero de cinco episodios de su nuevo programa.

La emisión se titula "They Call it Late Night with Jason Kelce" y se difunde por ESPN.

"Siempre me encantó ver la televisión nocturna cuando era joven", relató Kelce.

Bromeó con los invitados durante los cortes comerciales y aceptó preguntas de algunos fanáticos, entre los aproximadamente 300 que estaban entre el público.

Kelce, de 37 años y quien se retiró en marzo después de una carrera de 13 temporadas, todas con los Eagles, ha visto crecer su fama en la jubilación.

El ganador del Super Bowl ya presentaba un podcast pero se ha convertido en un vendedor prolífico que publicita de todo desde alitas de pollo hasta sopa, detergente para la ropa, cereales, emparedados y su propia cervecería.

Kelce ya era omnipresente en la televisión y las redes sociales, así que, ¿qué tanto era un trabajo más para agregar a su currículum?

Así nació "Late Night".

Kelce está en el primer año de un acuerdo multianual con ESPN y ya aparecía en el programa "Monday Night Countdown" de esta cadena.