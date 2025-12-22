logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BXS Bryndis X siempre en San Luis Potosí

Fotogalería

BXS Bryndis X siempre en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Lawrence y Jaguars frenan a Broncos

Por AP

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Lawrence y Jaguars frenan a Broncos

DENVER.- Trevor Lawrence lanzó tres pases de touchdown y corrió para otra anotación, liderando a los Jaguars de Jacksonville a una contundente victoria de 34-20 que rompió la racha de 11 victorias consecutivas de los Broncos de Denver el domingo.

Los Jaguars, líderes de la Sur de la Conferencia Americana (11-4), ganaron su sexto partido consecutivo y le propinaron a los Broncos (12-3) su primera derrota desde la semana tres. También fue el primer descalabro de Denver en casa desde el 13 de octubre de 2024, rompiendo la racha de 12 triunfos seguidos en su estadio.

La ventaja de los Broncos sobre los Chargers de Los Ángeles en el Oeste de la AFC se redujo a un solo juego. Los equipos se enfrentarán en la semana 18.

Después de que el novato de los Broncos, RJ Harvey, se abriera paso para un touchdown de 38 yardas para empatar a 17 en la primera serie de la segunda mitad, todo fue para Jacksonville.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lawrence anotó en una jugada personal de una yarda, luego conectó con Parker Washington para 63 yardas, preparando el pase de touchdown de diez yardas de Travis Etienne Jr. Después de que Bo Nix perdiera el balón en su intercambio con el corredor Jaleel McLaughlin, Lawrence llevó a Jacksonville a su quinta anotación consecutiva, un gol de campo de 26 yardas de Cam Little que puso el marcador 34-17 al inicio del último cuarto.

Parker atrapó seis pases para un récord personal de 145 yardas y un touchdown.

Los Broncos estaban avanzando después de acercarse a 34-20. Pero en cuarta oportunidad desde la yarda 41 de Jacksonville, Nix telegrafió un pase a Pat Bryant que fue fácilmente interceptado por Jarrian Jones a mitad del último cuarto. Más tarde, Bryant fue sacado en camilla después de un golpe brutal en el último minuto.

Este fue un enfrentamiento entre los dos equipos más castigados de la NFL y Denver cometió dos grandes penalizaciones en esa serie que terminó con Lawrence anotando desde la yarda uno. Malcolm Roach fue sancionado por caer con su peso sobre Lawrence y el novato Jahdae Barron fue señalado por una discutible interferencia de pase en la zona de anotación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

FIFA anuncia distribución de premios para el Mundial 2026
FIFA anuncia distribución de premios para el Mundial 2026

FIFA anuncia distribución de premios para el Mundial 2026

SLP

El Universal

Conoce la millonaria distribución económica de la Copa del Mundo 2026

CEO de Red Bull asegura que Max Verstappen se retirará en Red Bull
CEO de Red Bull asegura que Max Verstappen se retirará en Red Bull

CEO de Red Bull asegura que Max Verstappen se retirará en Red Bull

SLP

El Universal

Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de Red Bull, habla sobre la lealtad de Max Verstappen y su futuro en la Fórmula 1. Detalles del contrato y expectativas para la próxima temporada.

Gilberto Mora destaca como promesa del futbol mexicano
Gilberto Mora destaca como promesa del futbol mexicano

Gilberto Mora destaca como promesa del futbol mexicano

SLP

PULSO

El futbolista Gilberto Mora logra un hito al ser el máximo goleador Sub-17 de 2025

Televisoras y partidos de la Liga MX
Televisoras y partidos de la Liga MX

Televisoras y partidos de la Liga MX

SLP

El Universal

Las televisoras y plataformas de streaming se preparan para transmitir los emocionantes encuentros de la Liga MX