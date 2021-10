Layún sería campeón de la "Concachampions"... si gana Rayados

Miguel Layún se encuentra entre la espada y la pared en la final de "Concachampions" entre Monterrey y América, y es que para que él sea reconocido como campeón necesita el triunfo de los Rayados.

Esto se debe a que el lateral mexicano jugó esta edición de la "Conchampions" con los Regios, situación que le impide poder jugar la final este jueves, ahora que forma parte del plantel Azulcrema y es que en el reglamento está marcado como prohibido jugar la misma edición de un torneo con dos equipos diferentes.

"Una vez que un jugador ha estado en actividad en el terreno de juego para un club en la competencia, dicho jugador no puede ser registrado por ningún otro club durante la misma edición de la competencia", señala el reglamento en el artículo 10.2.

Layún fichó por los de Coapa el pasado verano, debido a que ya no entraba en planes de Javier Aguirre, luego de que se le venciera el contrato con el conjunto Regio.

La buena noticia para el futbolista mexicano, es que si las Águilas logran salir victoriosas este jueves, podrá jugar su primer Mundial de Clubes. Sin embargo, con la victoria Azulcrema, Layún no sería reconocido como campeón de la Concacaf.