Le mandé un mensaje a Corona y no me contestó: Nahuel Guzmán

Debido a la fractura de un dedo de la mano derecha, José de Jesús Corona fue dado de baja en el Juego de Estrellas entre las figuras de la Liga MX y MLS a celebrarse a final de mes, siendo Nahuel Guzmán quien tomó su lugar. "El Patón", portero de Tigres, se dijo orgulloso de la designación, pero al mismo tiempo le mandó buenos deseos al guardameta de Cruz Azul, a quien por cierto le mandó un mensaje, que no le contestó, afirmó.

"Es lindo participar, no sabía de la lesión de Chuy y cuando me enteré le mandé mensaje por Instagram, pero tiene como 600 mil seguidores, no me sigue...., no lo vio, no me contestó. Se merecía esta oportunidad, viene de hacer grandes competiciones, ojalá que pronto se recupere, y lo tengamos de vuelta en la cancha, ya que es un ejemplo para el puesto, es un portero de 40 años con un gran nivel y físicamente está increíble... Los que somos más chicos nos da esperanza de llegar a un poquito más y saber que si nos cuidamos y nos mantenemos se pueden lograr cosas increíbles".

Nahuel quiso aprovechar el final de la rueda de prensa que dio, para mandar un mensaje donde resaltó que ha trabajado para cambiar y ser mejor persona. "Ya evito discusiones en casa y fuera de casa. He tratado de cambiar mi forma de ser, y agradezco que he tenido este avance y crecimiento. Los árbitros que ven más allá de un juego de futbol y se acercan en el vestidor y te felicitan porque notan un cambio en mi disciplina, a mis amigos que ven a un Nahuel mejor en muchos de mis aspectos y a mi familia... Es un proceso de crecimiento profundo, de mirarme, observarme y perdonarme las cosas que no me gustan de mí, y mejorar las cosas de a poco".

Y al final dijo a los medios: "No me entran más balas...Hagan su trabajo, disfruten, discutan y yo tranquilo, cada vez más seguro de lo que soy".