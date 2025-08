Leagues Cup: Horario y canales para ver última jornada

Hoy martes comienza la última jornada de la Leagues Cup 2025, con algunos equipos de la Liga MX ya eliminados y otros en la lucha por meterse a la ronda de los Cuartos de Final.

León, Santos, Atlas y Querétaro ya llegan sin posibilidades de clasificar a la siguiente ronda. Cruz Azul, Atlético de San Luis, Rayados y Chivas, los cuatro con dos puntos, tienen mínimas chaces de seguir con vida; sólo un milagro.

América, Tijuana y Puebla, con tres unidades; Necaxa y Pachuca con cuatro cada uno, son cinco equipos que tienen más posibilidades aunque su futuro ya no depende únicamente de ellos.

Pumas, Toluca, Mazatlán FC y los Bravos de Juárez llegan a esta última fecha con cinco puntos; todos abajo de Tigres que lidera la tabla de la Liga MX en la Leagues Cup con seis puntos.

Hoy seis equipos disputarán su último partido de la Fase de Grupos de la Leagues Cup, que, cabe recordar, estrenó formato en este año; de los 18 equipos de cada liga pasarán cuatro nada más.

- Horario y canales

Dos encuentros irán por televisión abierta. Todos los demás serán exclusivos de Apple TV. Te contamos los detalles.

Toluca vs New York City/ 17:30 horas/ Apple TV y MLS Season Pass

Columbus Crew vs León/ 17:30 horas/ Apple TV y MLS Season Pass

CF Montreal vs Puebla/ 18:00 horas/ Azteca 7 Apple TV y MLS Season Pass

Houston Dynamo vs Pachuca/ 18:30 horas/ Apple TV y MLS Season Pass

Mazatlán FC vs San Diego FC/ 20:00 horas/ Apple TV y MLS Season Pass

Tigres vs Los Ángeles FC/ 20:30 horas/ Azteca 7, Apple TV y MLS Season Pass.