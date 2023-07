Leagues Cup es negocio, México debe regresar a Libertadores: Chelito

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- César Delgado, el famoso "Chelito", está muy al pendiente de lo que pasa en la Liga MX, y sabe que en estos momentos el torneo está suspendido por jugar la Leagues Cup.

"Eso es puro show, puro negocio para los amigos mexicanos que están en Estados Unidos, para mejorar México debe de jugar la Copa Libertadores o la Sudamericana, y no ir sólo por el dinero", indicó.

El "Chelito" jugó en Cruz Azul de 2003 a 2007, para después irse a Europa, al futbol francés. Regresó a México en el 2011 para jugar con el Monterrey.

Y en base a ese conocimiento, asegura: "ese torneo no ayuda futbolísticamente para lo que quiere México, es mejor estar en la Libertadores o la Sudamericana. El único objetivo de eso es recaudar dinero".

No se atreve a decir si jugar la Leagues Cup, es un retroceso para la Liga MX, pero "México tiene un nivel muy competitivo y debe de jugar una Libertadores, sé que el desgaste por los viajes es bastante pero vale la pena, es más atractivo para la afición, aunque comprendo que el motivo ahora es el dinero, eso lo sabemos todos".

Durante una entrevista realizada en redes sociales, el "Chelito" confesó que los argentinos hasta ahora voltean a ver la MLS, "porque está Leo (Messi), pero muchos la consideran como una liga amateur, que sólo es para divertirse, pasarla bien y nada más".

Confiesa que no se sabe lo que sucede en la Liga MX, "antes se pasaban algunos juegos, hoy sabemos poco. Yo siempre defiendo al futbol mexicano, a Cruz Azul a Monterrey, es un futbol de gran nivel y vaya que lo sé. En Cruz Azul hablo mucho con (Carlos) Rotondi, trabaja para la empresa en donde estoy ahora. Sé que vive momentos complicados porque Cruz Azul siempre es noticia, gane, pierda o empate".