Leagues Cup está de vuelta

La Leagues Cup, torneo entre equipos de la Liga MX y la MLS, regresa después de no realizarse en el 2020 por el Covid-19.

Por México compiten cuatro clubes: Santos Laguna, León, Pumas y Tigres, lugar obtenido por ser campeón y subcampeón en recientes torneos.

Los rivales a los que se enfrentarán son: Orlando City, Sporting Kansas City, New York City y Seattle Sounders. Las series inician mañana en cuartos de final, y serán a partido único, todos en casa de los cuadros de la Major League Soccer.

Los partidos serán los siguientes:

Orlando City vs Santos Laguna

Sporting Kansas City vs León

New York City vs Pumas

Seattle Sounders vs Tigres

Las semifinales serán en septiembre y la final, que ya tiene la sede definida se desarrollará en el Allegiants Stadium de Las Vegas. Nevada, mismo lugar donde se jugó la reciente final de la Copa Oro.

El primer campeón de la Leagues Cup fue el Cruz Azul, que en la final de la edición del 2019, derrotó 2-1 a los Tigres de Monterrey.