LeBron buscará seguir invicto

CLEVELAND.- Stephen Curry no lo logró. Giannis Antetokounmpo fracasó en dos ocasiones. Ahora, Kevin Durant tendrá su segunda oportunidad.

Ninguno ha podido derrotar a un equipo seleccionado por LeBron James en el Juego de Estrellas.

"King" James tiene una foja de 4-0 bajo el nuevo formato del partido estelar. Y parece haber conformado a su mejor equipo a la fecha para este domingo por la noche en su estado natal.

Curry, Antetokounmpo y Nikola Jokic serán titulares junto con el propio James. Así, un sólo equipo contará con cuatro astros nombrados alguna vez el Jugador Más Valioso de la NBA.

DeMar DeRozan, quien está disputando probablemente su mejor temporada —su primera en Chicago— completa el grupo titular del Equipo James.

Es difícil competir contra un plantel así. Ello no implica que sea imposible.

"Bueno, acá todos somos estrellas", dijo Draymond Green, del Equipo Durant. "Así que creo que lo haremos bien. No lo sé, veremos cómo sale todo, pero creo que mañana vamos a estar bien".

La NBA abortó el formato tradicional del Juego de Estrellas, en que el Este se medía con el Oeste, después de la edición de 2017. En aquel encuentro, el Oeste se impuso por 192-182, con tan poco empeño defensivo por parte de los participantes que la liga sacó la conclusión de que debía hacerse algo para dar más interés a la celebración.

Ahora, el jugador con más votos de cada conferencia se vuelve el capitán que elige a los integrantes de su equipo. El conjunto ganador obtiene dinero para fines caritativos.

El Equipo James venció al equipo Curry en 2018, y obtuvo triunfos sobre el Equipo Antetokounmpo en 2019 y 2020. El año pasado, la victoria en Atlanta llegó sobre el Equipo Durant.

Ese último duelo se repetirá este año.

James seleccionó también a Luka Doncic y a Chris Paul. Erik Spoelstra, entrenador de Miami y del Equipo Durant, esperaba ser capaz de dirigir a James y a Jimmy Butler, su astro anterior y el actual en el Heat de Miami.

En vez de ello, los enfrentará a ambos.

"Vamos a jugar con todo contra ellos... con presión en toda la cancha y algunas cosas que probablemente ni he pensado todavía", prometió Spoelstra.

Durant se perderá el compromiso por un esguince de ligamento en una rodilla. Será reemplazado en la alineación titular por Jayson Tatum, de Boston.

Los otros titulares son Joel Embiid, el líder anotador de la NBA; Trae Young, de Atlanta, así como un grupo de debutantes en el Juego de Estrellas: Ja Morant, de Memphis, y Andrew Wiggins, de Golden State.

James jugará de inicio un Juego de Estrellas por 18va ocasión consecutiva, para extender su propio récord. Ha reconocido que trata de no esforzarse en demasía durante este partido, pero quiere también dar un buen espectáculo para los fanáticos.

"He sido parte de algunos de estos partidos, así que definitivamente quiero ser inteligente en el número de minutos que juego y en las cosas que hago", dijo. "Es la única vez y el único partido de la temporada en que no me molesta moderar mis minutos".

