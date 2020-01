LeBron James despide a Kobe Bryant con emotiva carta

La muerte de Kobe Bryant fue una noticia que conmovió a todo el mundo, pero uno de los personajes más afectados es el actual jugador referente de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James.

El "Rey" se enteró del fallecimiento de "Black Mamba" después de aterrizar a la ciudad del estado de California después de enfrentar a los 76ers de Filadelfia, situación que lo dejó devastado y que no pudo contener las lágrimas.

A través de sus redes sociales, LeBron James publicó una fotografía junto con un mensaje en el que expresa su sentir después del trágico accidente en helicóptero que sufrió su gran amigo Kobe Bryant y que le quitó la vida.

"No estoy listo pero aquí voy. Estoy desconsolado y devastado. Te amo hermano, mi corazón está con Vanessa y los niños. Prometo que continuaré con tu legado, significas mucho para todos nosotros y en especial para nación de los Lakers. Hay mucho más que quiero decir, pero no puedo hacerlo porque no puedo superarlo", se lee en la publicación en su perfil de Instagram.

La amistad de ambos basquetbolistas ha durado muchos años. Se conocieron en el All Star Game del 2002, donde Kobe autografió y regaló sus zapatos a James, quien aceptó ser un gran admirador de la leyenda de los Lakers.