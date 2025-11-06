logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

LeBron James listo para debutar con los Lakers

El jugador se recupera de una lesión y se alista para su primer juego con los Lakers.

Por AP

Noviembre 06, 2025 03:36 p.m.
A
LeBron James listo para debutar con los Lakers

LOS ÁNGELES (AP) — LeBron James está listo para participar en actividades de baloncesto de contacto, y será reevaluado por el médico del equipo de los Lakers de Los Ángeles en una o dos semanas mientras se prepara para comenzar su inigualable 23ma temporada en la NBA.

James aún no ha jugado esta temporada ni ha practicado con los Lakers después de haber sido apartado al inicio del campamento de entrenamiento debido a una ciática, un problema nervioso en la parte inferior del cuerpo. El siguiente paso en su recuperación son las prácticas cinco contra cinco, pero no está claro cuándo podría comenzar, ya que los Lakers se dirigen a una gira de cinco partidos que comienza el sábado en Atlanta, y no se espera que James viaje con el equipo.

El jugador de 40 años ha estado entrenando individualmente en las últimas semanas. Los Lakers anunciaron el avance de James hacia el baloncesto de contacto el jueves, exactamente cuatro semanas después de que el equipo inicialmente dijera que el máximo anotador en la historia de la NBA sería reevaluado en tres a cuatro semanas.

"No tenemos una fecha objetivo. Es solo en algún momento de ese marco de tiempo general", indicó la semana pasada el entrenador de los Lakers, JJ Redick, sobre el progreso de James. "Esperamos que haya cumplido con todos los requisitos y que esté de regreso en algún momento de la segunda o tercera semana de noviembre".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Si James desea trabajar en la cancha mientras los Lakers están de gira, podría unirse al afiliado de la G League de los Lakers en su complejo de entrenamiento en El Segundo. El próximo partido en casa de los Lakers es el 18 de noviembre.

Los Lakers han jugado notablemente bien en ausencia de James, avivando la emoción de los fanáticos sobre la posibilidad de ser contendientes seis temporadas después de que James y Anthony Davis ganaran el 17to campeonato de la franquicia en la burbuja de Florida.

Luka Doncic anotó 35 puntos mientras los Lakers resistieron para vencer el miércoles 118-116 a San Antonio para su quinta victoria consecutiva, incluyendo tres en cuatro noches.

Los Ángeles tiene un récord de 7-2 sin James y con Doncic y Austin Reaves perdiendo tiempo significativo debido a lesiones y descanso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

LeBron James listo para debutar con los Lakers
LeBron James listo para debutar con los Lakers

LeBron James listo para debutar con los Lakers

SLP

AP

El jugador se recupera de una lesión y se alista para su primer juego con los Lakers.

Javier Aguirre nominado a mejor entrenador del año de la FIFA
Javier Aguirre nominado a mejor entrenador del año de la FIFA

Javier Aguirre nominado a mejor entrenador del año de la FIFA

SLP

El Universal

Javier Aguirre se convierte en el primer entrenador mexicano nominado al prestigioso premio FIFA

NFL 2025: Raiders y Broncos se enfrentan en vivo
NFL 2025: Raiders y Broncos se enfrentan en vivo

NFL 2025: Raiders y Broncos se enfrentan en vivo

SLP

El Universal

Los Raiders y Broncos se preparan para un emocionante duelo en la Semana 10 de la NFL 2025, ¿quién saldrá victorioso?

¿Qué equipo se quedará con el último boleto al Play-In?
¿Qué equipo se quedará con el último boleto al Play-In?

¿Qué equipo se quedará con el último boleto al Play-In?

SLP

El Universal

El análisis de la IA respalda la posición de Pumas en la tabla general del torneo.