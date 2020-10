LeBron James prepara movida para destronar a Donald Trump

El próximo 3 de noviembre se efectuarán las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Las declaraciones que sucedan durante estos días pueden tener mucha relevancia durante las campañas. Donald Trump buscará la reelección con el Partido Republicano, mientras que Joe Biden tratará de regresar al Partido Demócrata a la Casa Blanca.

Una de las personalidades que más ha criticado el mandato de Donald Trump es LeBron James, quien aseguró sabe cómo vencer al actual presidente de los Estados Unidos. El pasado presidente del país norteamericano del Partido Demócrata fue Barack Obama, quien es muy amigo de la estrella de los Lakers, y ambos se juntarán en una entrevista para hablar de lo que sucederá en las elecciones.

Será el próximo 30 de octubre en un programa llamado "The Show", cuando el actual campeón de la NBA se encuentre con Obama. Durante la temporada del basquetbol profesional de Estados Unidos, James impulsó la campaña "More Than A Vote", y espera que su movimiento haya sido escuchado por los aficionados, y aprovechará ese espacio para que Obama también impulse la iniciativa.