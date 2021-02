LeBron James se lanza contra Zlatan Ibrahimovic

LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers, respondió a las declaraciones de Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan de Italia, en el sentido de que los deportistas no deben de meterse en cuestiones políticas.

El sueco, en una entrevista que dio al sitio de la UEFA, señaló que aunque James es fenomenal, eso no te da derecho a meterte en otros temas: "Lo que hace es fenomenal, sin embargo, no me gusta cuando la gente con cualquier tipo de estatus habla de política. Haces lo que se te da bien. Juego al futbol porque soy el mejor jugando al fútbol. No hago política. Si fuera político, me dedicaría a la política. Este es el primer error que cometen los famosos cuando sienten que han llegado. Para mí, es mejor mantenerse alejado de estos temas y hacer lo que se te da bien, de lo contrario te arriesgas a no causar una buena impresión".

El basquetbolista, ante estos señalamientos, contestó: "Tengo más de 300 niños en mi escuela que necesitan una voz y yo soy su voz... Nunca me callaré cuando algo está mal. Yo hablo por mi gente, hablo de igualdad, de injusticia social, racismo, supresión de voto sistemática. Soy el tipo equivocado al que acudir: siempre hago mis deberes".

Así que explicó: "No hay manera de que me limite solamente a dedicarme a los deportes porque entiendo esta plataforma y lo poderosa que es mi voz".

James ha sido un apasionado defensor de las causas contra el racismo, en el movimiento Black Lives Matter fue de los más activos, además de enfrascarse en enfrentamientos directos contra el ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump, por este mismo tema.

El jugador angelino remató el tema sobre Zlatan, recordando las mismas quejas del futbolista, por sentirse diferente a sus compatriotas suecos. "Es gracioso que él diga eso: creo que en 2018 fue él quien dijo, cuando estaba en Suecia, que sintió racismo porque su apellido no era una apellido normal en Suecia. Creo que lo dijo".