Leen cartilla a Alexis Peña en Cruz Azul

México.- Cruz Azul ha cerrado altas. Alexis Peña es el último refuerzo que arribó al equipo cementero y para el juego contra Necaxa del próximo viernes, ya estarán tomados en cuenta tanto ´Pol´ Fernández como Walter Montoya.

Juan Reynoso, técnico del equipo, asegura que para este torneo no llegó el fichaje bomba al que la institución los tenía acostumbrados, pero "revertiremos todo con trabajo y más trabajo".

El peruano habló sobre cómo quedó su plantel para el Guardianes 2021: "Sólo Alexis se ha integrado, más todos de los que habíamos hablado en las semanas pasadas. Hemos cerrado un plantel que va a competir con nosotros mismos y contra los rivales. Seguro no llegó el gran fichaje, no llegaron los que podían llegar con presupuestos altos, hoy todo eso lo vamos a revertir con trabajo y más trabajo, nada más".

Peña llega después de un semestre lleno de controversias. Fue despedido del Guadalajara por indisciplina, y antes de eso no había podido jugar un solo minuto con el primer equipo. A pesar de eso, Reynoso siente que se le debe dar otra oportunidad.

"Lo que hemos visto de él, es que es un muchacho con mucha proyección que no ha tomado las mejores decisiones por el momento, pero el club necesitaba algo así".

Ya se le leyó la cartilla: "Tanto el club como yo hemos sido puntales, sino todos vamos a pasar un mal rato... Nosotros vamos a orientarlo para que recobre su nivel y la otra parte depende de él. Todos sabemos cuál es la situación. Él quiere recuperar el tiempo perdido. Al inicio jugará con la 20, y le encontraremos el espacio y momento para que se muestre, pero en estos dos días que lo he visto trabajar, creo nos va a servir mucho. Tiene muchas condiciones, puede jugar con línea de 4 o de 5, es alto, va fuerte a las divididas, es completo, técnico".

Cruz Azul está completo: "No íbamos a traer por traer, si no iba a venir alguien mejor a lo que teníamos, no iba a presionar para que vinieran un refuerzo que no nos fuera a ayudar. Estamos bien, estamos listos para lo que sigue".