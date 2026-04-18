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Lens remonta déficit de 2 goles, vence a Tolosa

Por AP

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Lens remonta déficit de 2 goles, vence a Tolosa

LENS.- Lens permitió dos goles en los primeros 13 minutos pero se repuso con un soberbio segundo tiempo para superar el viernes 3-2 a Tolosa y mantener vivas las escasas esperanzas de conquistar su primer título de la Ligue 1 desde 1998.

El equipo se vio favorecido a los 17 minutos por una tarjeta roja al mediocampista de Tolosa Yan Ghobo.

Lens ha estado a la par del campeón vigente Paris Saint-Germain durante gran parte de la temporada regular, pero dos derrotas en sus últimos dos partidos mermaron sus aspiraciones al título. Necesitaba sumar los tres puntos ante un equipo que había encajado siete goles en sus últimos dos encuentros.

Sin embargo, estaba dos goles abajo antes de darse cuenta de lo que ocurría. El arquero Robin Risser pifió el disparo del venezolano Cristian Cásseres a los seis minutos.

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Siete minutos después, el cabezazo de Seny Koumbassa entró tras pegar en el travesaño para poner a Tolosa en una posición inmejorable.

Lens se volcó sobre los visitantes —que no tuvieron otro remate a puerta en el resto del partido—, pero no fue sino hasta los 61 minutos cuando convirtió su dominio en goles.

Saud Abdulhamid anotó con un gran cabezazo que pareció quebrar la resistencia de Tolosa y, seis minutos después, Adrien Thomasson igualó.

El gol de Ismaelo Ganiou a los 91 minutos de juego, desató la euforia de los aficionados locales y dejó a Lens a un punto del líder de la liga.

El equipo del PSG tiene dos partidos pendientes.

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