León es campeón de Concacaf por primera vez

CIUDAD DE MÉXICO, junio 4 (EL UNIVERSAL).- León (México) se proclamó campeón por primera vez en su historia de la Liga de Campeones de Concacaf al derrotar esta noche 1-0 (3-1 marcador global) a Los Ángeles (EU), en el partido de vuelta jugado en el Banc of California Stadium.

El único gol del encuentro fue obra de Lucas Di Yorio al minuto 20 al rematar dentro del área chica un centro enviado por el lado derecho y que el portero angelino no puso detener el balón que prácticamente le paso en los brazos.

Partido casi controlado por el cuadro mexicano en la mayor parte con chispazos de los angelinos en la primera parte que no fructificaron.

Para la parte complementaria Los Ángeles presión un poco más y tuvo varias de peligro en busca del empate, pero el león contó con suerte y el gol no cayo.

El mexicano Carlos Vela no peso en el cuadro de Los Ángeles y prácticamente fue borrado por los defensas de La Fiera.