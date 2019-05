León está con vida pero necesita un partido perfecto, dice Ambriz

El técnico de los Esmeraldas de León, Ignacio Ambriz, aseguró que su equipo está con vida tras perder por 1-0 ante Tigres en el partido de ida de la final del Torneo Clausura 2019, pero reconoció que si quieren coronarse deben hacer un partido perfecto el domingo.

"Ahora no hemos sido claros en nuestro juego, pero rescato lo que hicimos después del minuto 35, corregimos, estábamos muy largos, en el segundo nos movimos más, movimos mejor la pelota, tuvimos dos o tres claras que pudimos concretar, en la contra ellos son muy peligrosos, pero el partido termina 1-0 y estamos con vida", indicó.

Tras el cotejo disputado en el estadio Universitario, el timonel indicó que para el encuentro de vuelta sus pupilos tendrán que mejorar y hacer un buen partido si quieren remontar y obtener el campeonato.

"Se tiene que mejorar si quieres aspirar, conectarnos desde un principio, regalamos 30 minutos, nos pasó contra América, pero debemos estar tranquilos, mañana (viernes) viajaremos y llegaremos a entrenar, las cosas malas te ayudan para mejorar, si queremos ser campeones en nuestra casa tenemos que hacer un partido perfecto.

"Pienso que la serie está abierta todavía y en casa hay que hacer un partido de mucha concentración para derrotar a Tigres en nuestro estadio", agregó en conferencia de prensa.

Ambriz dejó en claro no le gusta poner pretextos en ningún momento, pero resaltó las ausencias que tuvo en este compromiso, entre las cuales destacan las de José Juan Macías y Rubens Sambueza.

"No soy un tipo de sacar pretextos, pero no tengo cinco jugadores, Macías, Rubens, los tres lesionados que tengo, me hubiera gustado llegar a estas instancias con el equipo completo para ver si es nuestro nivel", concluyó.