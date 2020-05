León mantiene la cima de la eLiga MX al derrotar al América

Ni el América de Giovani dos Santos pudo con el imponente paso del León, que bajo el mando de Nico Sosa sumó su novena victoria, al propinarle un zarpazo a los de Coapa, por 2-3

Jean Meneses se encargó de abrir el marcador (29'). Para fortuna del chileno, y por la forma en que se estrelló en el poste para definir de cabeza, sólo es un videojuego. A diferencia de otras partidas de las Águilas con Gio en los controles, los azulcrema lucieron replegados para no caer por goliza.

La segunda anotación de la Fiera cayó por cortesía del personaje de Sosa (51'), quien compartió reflectores con la sustitución de Godínez, autor del tercer rugido (82').

Sin embargo, Dos Santos no tan fácil se iría sin hacerle daño a los esmeraldas, con un doblete de Sebastián Córdova (86' y 92'), aunque ya no le alcanzó el tiempo para pensar en la remontada.

El León sigue invicto en la eLiga MX, con 29 puntos y como líder, mientras que el América se queda con 18 unidades y se mantiene en puestos de Liguilla.

En la Jornada 12 enfrentan a:

León vs Puebla (18 de mayo)

Santos vs América (18 de mayo).

Así marcha la tabla de la eLigaMX

Cuando parecía que el invicto del León con Nicolás Sosa en los controles corría peligro al enfrentar a Giovani dos Santos, salió del "problema" y se impuso 3-2 para mantener el invicto y el liderato en la eLigaMX.

Los Tuzos, de Kevin Álvarez se impusieron a Toluca y con eso saltaron hasta la segunda posición. Atlético de San Luis, Monterrey, Toluca, Santos, América y Atlas son los equipos que completan los puestos de Liguilla.

Chivas (9), Pumas (12) y Cruz Azul (15) siguen sin colarse a los puestos importantes.

Pero la Fiera no sólo domina la clasificación. Nicolás Sosa es el jugador con más goles en los controles. Con 38 anotaciones domina este rubro.