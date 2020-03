León prolonga mala racha de Pumas

LEÓN.- De los Pumas invictos y líderes que sorprendieron en el arranque del Clausura 2020, sólo los recuerdos quedan. El Club Universidad cayó 3-1 en su visita a León y ya suma cuatro partidos sin ganar.

El estadio vacío, por las medidas de prevención contra el coronavirus, permitió escuchar en todo momento los desesperados gritos de Miguel González, técnico de Pumas, quien después de caer ante Morelia se cuestionó que ahora les tocaba demostrar para qué estaban... Los resultados comienzan a responderle.

Fernando Navarro abrió el marcador al minuto 12 al aprovechar un rechazo de Luis Quintana que quedó en el centro del área, el defensor de León empujó el balón a un costado de Alfredo Saldívar.

Al 27´, Carlos González empató el marcador tras una buena jugada y definir con un disparo colocado desde fuera del área.

Cinco minutos después, Ángel Mena aprovechó un centro que no fue cortado por Alfredo Saldívar y cerró a segundo poste. El ecuatoriano pudo ampliar el marcador, pero falló un penalti al 47. Ismael Sosa puso cifras definitivas en los minutos finales para sentenciar la victoria esmeralda.

A falta de lo que haga Cruz Azul ante el América, el León es líder momentáneo con 22 unidades. Sin embargo, la fiesta se quedó a medias, su afición no pudo estar con ellos, no se cantaron los goles y no se escuchó la música de José Alfredo Jiménez.

Cuánta razón tenía el escritor uruguayo Eduardo Galeano: jugar sin afición, es como bailar sin música.