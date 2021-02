León rompe su mala racha

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras sufrir un par de derrotas consecutivas que lo tenían merodeando la parte baja de la tabla, el campeón reinante del fútbol mexicano sabía que ya era tiempo de recuperar la memoria.

El delantero ecuatoriano Ángel Mena anotó un gol en el segundo tiempo y eso le bastó a León para derrotar el domingo 1-0 a Pumas en la reedición de la última final.

Mena convirtió el único tanto del encuentro a los 68 minutos y la Fiera quebró una racha de dos derrotas que tenían al equipo en la penúltima posición al arranque de la fecha, muy lejos de los primeros planos en que había figurado en los últimos años.

"De estar desesperado, no, ustedes (periodistas) eran los desesperados con sus notas que sacan, yo sabía que tarde o temprano el equipo iba a volver al nivel que tiene hace dos años", dijo el técnico del León, Ignacio Ambriz. "Esto nos da para trabajar en un ambiente distinto, más tranquilos".

Con el triunfo, León llegó a siete unidades y se ubica en la 12da posición del torneo Clausura, que cumple la séptima fecha.

La Fiera, que todavía tiene un partido pendiente ante Monterrey, extendió a ocho su racha de duelos sin perder ante Pumas —con quienes no cae desde el 1 de septiembre de 2018.

Dentro de esa racha se encuentran los dos choques por la final del Apertura pasado, cuando León alzó la octava corona de su historia.

"Somos un equipo que acaba de ser campeón y la presión siempre va a existir, pero no nos incomoda", agregó Ambriz. "Estábamos inquietos porque no habíamos tenido este inicio de torneo, pero ya no hay pretextos".

Donde la presión parece acuciar a tope es en Pumas, que extendió su crisis con tres derrotas consecutivas y cinco partidos sucesivos sin ganar. Cosecha apenas cinco puntos para ubicarse en la 16ta posición entre los 18 equipos de la máxima categoría.

"Es una gran preocupación porque ya tenemos que salir de este inicio malo que tenemos y no lo pudimos hacer ya sea por un error o por el otro", dijo el timonel argentino Andrés Lillini. "El equipo sigue teniendo actitud que tenía, el corazón y la entrega, pero somos un equipo con limitaciones.