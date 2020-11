León viene de atrás y derrota al Santos Laguna

Pese a contar con el liderato y la clasificación directa aseguradas, el León no baja el ritmo rumbo a la liguilla, y es que este lunes venció por 2-1 al Santos Laguna, luego de dar la remontada tras ir perdiendo.

Al 21 el atacante leones Emmanuel Gigliotti remató en el área grande venciendo al arquero Acevedo. Sin embargo, el tanto no subió a la pizarra, pues se decretó fuera de lugar. Pero León siguió a la ofensiva. Al minuto 24, el guardameta de Santos detuvo un gran disparo de Montes a media distancia, en balón que se movía peligrosamente en el aire.

Sin embargo, el gol llegó al minuto 40 para los santistas, en un error del arquero esmeralda Rodolfo Cota. Después de un rebote, Julio Furch se animó a disparar afuera del área, pero Cota ataja muy mal el balón y pese a que pasa junto a su mano al centro del arco, el balón lo supera por completo.

Al 40 Steven Barreiro, recibió una fuerte barrida dentro del área. El silbante marcó la pena máxima, pero al revisar en el VAR decretó que la entrada de González fue directo al balón, por lo que el penal fue echado para atrás.

Para el segundo lapso el empate llegaría pronto para los locales. Montes le pegó desde fuera del área directo al ángulo derecho tras un par de rebotes. Con el gol al 51, el equipo local se afianzó mejor en la cancha y se sintió con más confianza para retener el balón y comenzar a neutralizar a los laguneros.

El buen momento se refrendó y sería José David "El Avión" Ramírez quien en un contragolpe quedaría solo, para después definir con parte interna pegado al poste. Así, al 71 los de Guanajuato ya habían dado la vuelta al marcador.

Pese a los intentos de los laguneros, León ya no perdió el control del partido y se quedó con los tres puntos en el último duelo de la jornada 16. Con el resultado la Fiera se afianza todavía más como el mejor equipo del torneo al conseguir 39 puntos, mientras que Santos se queda en la novena posición con 22 unidades, por lo que deberá pelar en la última fecha para no quedar fuera de la reclasificación. Para la última fecha León visitará al Toluca, mientras que Santos recibirá a Mazatlán.