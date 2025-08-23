León y Pachuca empatan en duelo del Apertura

LEÓN, México (AP) — Pachuca no fue capaz de mantener la ventaja al verse igualado 1-1 por León el sábado, en la continuación de las acciones del torneo Apertura mexicano.

Oussama Idrissi abrió la cuenta por los Tuzos con el cobro de un penal a los 13 minutos, luego de la intervención del videoarbitraje (VAR) para la marcación de una falta del zaguero Stiven Barreiro.

Ismael Díaz emparejó también por la vía de la pena máxima durante el sexto minuto del descuento previo al descanso, luego de que él mismo fue derribado en el área por Brian García.

Pachuca hilvanó jornadas sin triunfo en el campeonato para mantenerse provisionalmente en la primera posición con 13 unidades, sitio que podría ceder dependiendo de los resultados de la jornada. León hilvanó fechas sin derrota para quedarse en la novena posición con siete puntos.

Por "La Fiera", el centrocampista colombiano James Rodríguez ingresó a los 62 minutos. Sin embargo, no fue capaz de marcar diferencia para aspirar a la victoria.

Los anfitriones esmeraldas terminaron con 10 elementos después de la expulsión de Valentín Gauthier (79), con lo que tuvieron que replegarse para defender el punto.

Pachuca retomó la actividad en el campeonato mexicano luego de que a media semana quedó eliminado, junto con todos los equipos mexicanos (Toluca, Tigres y Puebla), en los cuartos de final del torneo Leagues Cup, luego de caer 2-1 en su visita al Galaxy de Los Angeles.

Más tarde se realizarán los partidos Monterrey vs. Necaxa, Mazatlán vs. Tigres y Cruz Azul vs. Toluca.